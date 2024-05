Casale sul Sile: Carabinieri sventano truffa stradale grazie a un arzillo 82enne

CASALE SUL SILE - Un tempestivo intervento dei Carabinieri e la prontezza di un vigile 82enne hanno permesso di sventare una truffa stradale ieri a Casale sul Sile.

Da tempo i militari della locale Stazione erano informati del possibile passaggio in zona di una Fiat Punto con a bordo presunti truffatori.

Ieri mattina, verso le 9, l'auto è stata intercettata in via Vittorio Veneto, nel centro di Casale.

Proprio mentre i Carabinieri stavano per controllare i due occupanti del veicolo, un 23enne alla guida e la sua convivente 21enne entrambi originari della provincia di Siracusa, un anziano si è precipitato verso di loro. Trafelato, ha raccontato di essere stato poco prima avvicinato dai due giovani in via Roma. Con la scusa di una manovra imprudente del suo quadriciclo, i malviventi avevano tentato di estorcergli un risarcimento immediato per i danni alla loro auto, inventando un inesistente incidente.

L'uomo, però, non si è lasciato intimorire e ha prontamente smascherato il loro inganno, apostrofandoli con un deciso "non fate i furbi con me!". L'arrivo provvidenziale dei Carabinieri ha poi completato l'opera, scongiurando la truffa. Dalle successive verifiche è emerso che il danno alla portiera destra del veicolo dell'anziano era stato causato dal lancio di un oggetto (probabilmente un sasso) da parte dei malviventi, proprio per simulare l'incidente.

La coppia, denunciata per tentata truffa aggravata in concorso e danneggiamento, dovrà ora rispondere di fronte all'Autorità Giudiziaria.