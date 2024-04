Vandali a Roncade. Murales con il disegno di una bimba rovinato con dei graffiti. Lo street artist Manuel Giacometti: «La piccola soffre e piange. L'autore si deve vergognare»

RONCADE (TREVISO) - L’opera di street art “Love is love” ideata e realizzata dal noto artista trevigiano Manuel Giacometti su una parete della cabina Enel di fronte al centro commerciale L’Arsenale di Roncade non esiste più.

Nessun evento atmosferico avverso, ma l’intervento del writer “Saze” che ha coperto il murale di Giacometti con un graffito riportante la sua firma.

L’OPERA

Realizzata gratuitamente lo scorso anno per dare forma a un disegno di una bambina di nome Althea che aveva vinto un concorso di disegno indetto proprio da Giacometti, l’opera originale da qualche giorno non è più visibile da chi quotidianamente percorre la Treviso mare a Roncade. Un fatto che ha scatenato la polemica sui social a causa di un atto vandalico che per molti ha ingiustamente distrutto un bel lavoro artistico dedicato a una bambina. «Il brutto di questo caso non è tanto il dispetto fatto o l’aver rovinato un’opera di arte urbana su proprietà privata, ma piuttosto il far soffrire e piangere da ormai diversi giorni una bimba che con amore e impegno aveva realizzato un disegno stupendo vincendo pure un concorso nazionale – sottolinea Giacometti - Lei è un artista e ha solo 9 anni, chi ha invece commesso questo ignobile gesto non è nessuno. Mi sento violentato artisticamente e, anche solo per questo, chi lo ha fatto si deve solo vergognare, anche se mi complimento con lui per essere riuscito a tirarsi addosso tutte le energie negative e gli insulti delle persone che vogliono bene a questa bambina». Ad accorgersi dell’accaduto sono stati proprio i genitori di Althea che avevano deciso di raggiungere Jesolo percorrendo la Treviso-mare. Amara la sorpresa quando hanno visto il tutto imbrattato.

IL PRIMO CITTADINO

«Quanto accaduto è davvero increscioso, oltre che essere stato un gesto persino pericoloso visto che si tratta di una cabina attiva dell’Enel - sottolinea la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli – Sostengo dunque Giacometti e condanno con fermezza questo atto vandalico che ha totalmente deturpato un bellissimo murale. Sono infatti convinta che l’espressione artistica e non solo debba avvenire sempre nel rispetto degli altri. Auspico quindi che il colpevole venga quanto prima trovato affinché paghi il danno arrecato e si impegni a riportare il tutto a come era in precedenza». Del caso è comunque stata subito informata l’Enel che potrà ora decidere se sporgere o meno denuncia contro il vandalo e se, eventualmente, ripristinare l’opera. «Sarebbe bello che il murale potesse tornare al suo splendore originario, riportando quindi un sorriso negli occhi oggi tristi di Althea - conclude Giacometti – Per farlo servirà il via libera di Enel e magari anche un piccolo finanziamento che mi aiuti a ripristinare il tutto. Spero dunque che qualcuno si faccia avanti e mi aiuti a ridare luce a “Love is love”».