Grande prova di squadra, Tvb passa a Varese 100-95: salvezza a un passo

TREVISO – La Nutribullet passa a Varese e ottiene un successo di capitale importanza per la sua classifica, in parte vanificato dalle contemporanee vittorie di Pesaro (sofferta con Cremona, 81-76) e Brindisi (84-80 con la Reyer). Per ottenere la matematica certezza della permanenza ora servono altri due punti contro Tortona nell’ultima di campionato o, in alternativa, è sufficiente che Varese non vinca a Pistoia contro una squadra che ieri battendo Trento in trasferta (105-80) ha ottenuto il matematico e storico accesso ai playoff. Treviso parte subito fortissimo con grande circolazione di palla e scelte intelligenti al tiro ma anche con grande atletismo (4 stoppate nel solo 1. quarto, 3 di uno scatenato Paulicap). I padroni di casa perdono rapidamente terreno e chiudono alla prima mini pausa in ritardo di 12 punti (19-31). Nel secondo quarto Tvb continua a macinare gioco e punti trovando in Olisevicius un terminale infallibile, ma dall’altra parte si svegliano Mc Dermott, tiratore puro e soprattutto Mannion che tengono Varese incollata alla partita. Gli strappi di Treviso producono il più 14, ridotto a 9 nel finale (49-58). La ripresa è una battaglia senza quartiere. La Nutribullet si vede rosicchiare inesorabilmente il margine di vantaggio mentre Harrison e Bowman perdono la testa e si fanno fischiare due tecnici letali che li costringono alla panchina con 4 falli poco dopo raggiunti anche da Paulicap. E’ un momento di grande sofferenza con Varese che arriva anche a -2 sul 67-69. Stasera a Masnago però la truppa di Vitucci c’è e regge l’urto andando ancora in vantaggio alla pausa del 3. quarto (74-77). Nell’ultimo l’Openjobmetis le tenta tutte ma Tvb resiste, prova ad allungare, viene quasi ripresa a 1’ dalla fine dalle bombe dell’ex Moretti e di Mc Dermott (93-95) finchè una magia di Bowman dall’arco chiude la contesa e i liberi di Harrison suggellano addirittura i 100 punti nella trasferta più delicata della stagione.

Individualmente grandissima prestazione del lituano Olisevicius (23 punti, 3 triple). Bene anche Allen (16) Harrison e Bowman con 18 e Paulicap con 12 (9 rimbalzi). Dall’altra parte sontuoso Mannion (29 e 7 assist) ma grande prova anche di Mc Dermott (21 con 4 triple).