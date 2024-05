Olisevicius e Paulicap ai saluti: «Bello giocare qui, i tifosi il nostro sesto uomo»

TREVISO – Ringraziamenti che suonano tanto come un commiato. Treviso Basket ha ormai concluso la sua stagione agonistica, con il raggiungimento dell'agognata salvezza ed è tempo di saluti. Come prassi, i primi a lasciare la compagnia sono i giocatori stranieri, per rientrare nei paesi d'origine, magari concedendosi qualche giorno di vacanza nel tragitto. E, in ossequio alle consuetudini dell'epoca digitale e di ragazzi giovani, il congedo pubblico avviene via social.

IL CONGEDO

In casa biancazzurra, i primi a inaugurare i messaggi di fine campionato sono stati Osvaldas Olisevicius e Pauly Pualicap. Inevitabilmente, i "post" diventano fonte di intepretazioni sulle intenzioni future degli autori. Così, a corredo di alcune foto della vittoria nell'ultima partita conto Tortona, comprese le coreografie sugli spalti del Palaverde e i festeggiamenti finali, il lituano ha scritto: "Grazie Treviso. È stata una stagione impegnativa, ma davvero stimolante. Sono felice di aver fatto parte di questo club e di aver aiutato la squadra. Il grazie più grande ai tifosi che sono stati il sesto uomo per tutta la stagione". Nei commenti, diversi compagni approvano e ricambiano, da Harrison a Bowman, da Zanelli a Faggian e Torresani (c'è persino il connazionale ed ex Tvb Paulius Sorokas). Oltre a contraccambiare gli apprezzamenti, più di qualche supporter, invece, rinnova l'auspicio di poter rivedere il 31enne di Vilnius in canotta biancazzurra pure nella prossima annata. "Rimani con noi", lo si esorta, in una catena di tentativi di convincimento che rimbalza anche in altre piattaforme dove il messaggio originario viene rilanciato. Più che comprensibile, visto il contributo di "Osi" alla causa, tra i più determinanti e continui del gruppo di coach Vitucci, da quando è stato inserito in corsa nel roster a fine novembre. Le vie del mercato sono infinite, tuttavia appare oggettivamente complicato che le speranze degli appassionati trevigiani possano concretizzarsi. Oliseviucius era stato ingaggiato fino a fine stagione anche in virtù a una combinazione con Reggio Emilia, con cui era sotto contratto, ma di fatto fuori dal progetto tecnico. Difficile che Tvb possa permettersi una sua conferma tutta a proprio carico per un'intera annata sportiva.

A maggior ragione perché proprio le eccellenti prestazioni con la Nutribullet, avranno sicuramente rinnovato l'attrattività dell'ala baltica.

IL POLPO

Così come non dovrebbe mancare il mercato per Pauly Pualicap. Dopo la prima stagione a Cipro, il "Polpo" ha confermato anche in un campionato di livello superiore doti di protettore del ferro e di finalizzatore nel pitturato che potrebbero suscitare l'interesse pure di team con ambizioni maggiori. Così da compiere un ulteriore passo nella carriera. Intanto pure il nativo di Elmont ha postato un "Treviso, thank you", con tanto di manine unite a forma di cuore. E anche per lui, insieme ai saluti dei compagni, una ridda di inviti a vestire ancora il biancazzurro. Qualcuno, speranzoso, coglie come indizio favorevole la postilla "year 2". Purtroppo, al momento, si tratta non più che dell'indicazione, all'uso americano, appunto della seconda stagione da professionista completata. Chissà se ce ne sarà una terza ancora nella Marca.