VENEZIA - Sport, integrazione e inclusione, l’Umana Reyer lancia la squadra di basket unificato orogranata. Dalla stagione 2024-2025, oltre a tifare per i ragazzi di coach Neven Spahija e per le ragazze di coach Andrea Mazzon, i supporter reyerini potranno sostenere una terza realtà a tutti gli effetti appartenente al club del presidente Federico Casarin: la Reyer Basket Unificato che vedrà scendere in campo atleti con disabilità intellettive e atleti normodotati che, tramite l’affiliazione a Special Olympics, verranno tesserati attraverso la Federbasket. Prima realtà professionistica di pallacanestro ad avere un proprio Team Unified affiliato a Special Olympics – spiega la società orogranata – la Reyer ha presentato ieri il nuovo progetto nato grazie alla collaborazione della Polisportiva Terraglio, da anni impegnata nelle attività di inclusione sportiva attraverso gli Special Olympics Italia. La nuova realtà orogranata, che vestirà la stessa divisa indossata nei campionati di serie A maschile e femminile, sarà composta da un roster di 10-12 ragazzi con disabilità intellettive e almeno un paio di giocatori senza disabilità (denominati partner), un allenatore (responsabile della formazione, dei cambi e dei time out in partita dove però non può fornire indicazioni tecniche) e si allenerà una volta a settimana per disputare un vero e proprio campionato in una stagione che andrà da settembre 2024 a giugno 2025. Il format del torneo di Basket Unificato prevede infatti una fase regionale, una interregionale e una di finali nazionali ma la disciplina si gioca anche a livello europeo e mondiale.

Reyer Basket Unificato, insieme per includere

Al di là della componente sportiva del progetto, illustrata da Roberta Meneghel responsabile delle attività sociali Reyer, la squadra di Basket Unificato Reyer ha l’obiettivo di creare, attraverso lo sport, «un mondo di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta indipendentemente dalla sua capacità o disabilità». «Siamo la prima realtà in Italia a schierare una squadra unificata ed essere affiliati a Special Olympics, il progetto Reyer non vuole creare solo un senso di appartenenza sportivo ma anche sociale» ha spiegato il presidente reyerino Casarin nel ringraziare pubblicamente il dottor Federico Munarin, medico Reyer ma anche vicepresidente regionale Special Olympics e fra i fautori del nuovo progetto. «Con la firma di questo accordo scriviamo una bellissima pagina di inclusione. La Reyer ha mostrato lungimiranza e coraggio, è la prima attrice professionistica della promozione del mondo della disabilità nel basket. Noi forniremo il supporto tecnico, ma questa sarà una vera e propria squadra Reyer» ha precisato Davide Giorgi, presidente della Polisportiva Terraglio. Presente anche Luca Mistretta, tifosissimo orogranata e primo giocatore della Reyer di Basket Unificato, il cui roster verrà presentato ufficialmente lunedì 13 maggio al Taliercio in occasione di gara2 dei quarti playoff contro Reggio Emilia.

Le sfide sul campo

Conto alla rovescia in casa Reyer per l’inizio dei quarti playoff contro la Unahotels Reggio Emilia. Si parte domani sera al Taliercio (ore 20), dove si disputerà anche gara2 lunedì 13 (ore 20.45) mentre gara3 si trasferirà al PalaBigi giovedì 16 (ore 20). Alla post season la Reyer è arrivata col quarto posto in classifica (38), sei lunghezze di vantaggio sugli emiliani che hanno chiuso quinti. Coach Neven Spahija avrà il roster al completo. «Reggio è squadra talentuosa, con due giocatori per ogni ruolo e un centro come Tarik Black che ha portato energia. Dovremo essere bravi a rispondere alla loro aggressività. Quindi va bene avere talento ma conterà molto la component di esperienza» ha sottolineato il tecnico croato. In stagione regolare precedenti 1-1: vittoria orogranata al Taliercio 90-70, rivincita emiliana al PalaBigi 77-60.