Tenta di rapinare il bar davanti al comando dei vigili: preso cinquantenne

TREVISO - Tenta di rapinare il bar davanti al comando dei vigili, il Civico 19 di via Castello d'Amore, e picchia la barista cercando di prendere i contanti dal registratore di cassa ma, bloccato dalla donna, è costretto a desistere e a darsi alla fuga. L'autore del colpo, andato in fumo lo scorso 9 maggio, è un uomo di 52 anni, italiano, rintracciato e denunciato dalla polizia di Stato. Il cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, prima di passare dalle parole ai fatti aveva tentato di raggirare la donna, cercando di farsi consegnare del denaro. Ma al rifiuto di lei aveva dato in escandescenze e aveva allungato le mani sul registratore di cassa. Lei, di tutta risposta, lo aveva boccato, ed è in quel frangente che il rapintore l'ha percossa, facendole del male. L'uomo si è poi allontanato in fretta e furia prima dell'individuazione, anche fotografica, da parte degli agenti delle volanti. Ora la denuncia all'autorità giudiziaria per tentata rapina.