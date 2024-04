Lite furibonda degenera in accoltellamento: uomo aggredito dalla convivente. Ricoverato in prognosi riservata al Cattinara

MONFALCONE - Un uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale triestino di Cattinara dopo essere stato gravemente ferito con un'arma da taglio dalla convivente. L'aggressione è avvenuta in strada, al culmine di una lite, attorno alle 3 della scorsa notte a Monfalcone.

La polizia sta indagando e sentendo sia la donna sia alcuni testimoni per cercare di ricostruire l'accaduto e delineare dinamica e responsabilità. Decisiva sarà la ricostruzione dei fatti che darà anche la vittima. Da quanto si è appreso, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sarà la Procura della Repubblica di Gorizia a stabilire l'eventuale capo d'accusa nei confronti della donna, anche in base alla prognosi del ferito.