Ottantacinquenne presa a pugni mentre passeggia col cane: aggressore in fuga

TRIESTE - Una donna di 85 anni è rimasta ferita oggi dopo essere stata presa a pugni mentre passeggiava con il cane da uno sconosciuto che poi è fuggito. E' accaduto in via Benussi. L'anziana è notata a terra, insanguinata, da un passante che l'ha aiutata e allertato i soccorsi e la Polizia. Inizialmente sembrava che la donna - che è stata portata all'ospedale di Cattinara - fosse stata vittima di un tentativo di rapina ma successivamente si è compreso che l'aggressione non aveva alcun motivo.