Anziano preso a pugni e derubato del borsello: arrestato 43enne

TRIESTE - I carabinieri di via Hermet hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 43nne siciliano residente a Trieste, per il reato di rapina aggravata. Il fatto si è verificato nel pieno centro della città. Una persona anziana, a piedi, mentre percorreva la pubblica via, è stata colpita al volto da un pugno sferrato da uno sconosciuto, il quale con violenza ha sottratto alla vittima il borsello contenente effetti personali, qualche spicciolo, un bancomat e documenti vari, dandosi poi alla fuga.

L’immediato intervento di un equipaggio della sezione Radiomobile ha permesso di rintracciare l’autore della rapina, recuperando così gli oggetti appena sottratti. L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, per le cure mediche, presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Cattinara. La vittima non ha riportato gravi lesioni e, dopo la visita medica e le medicazioni del caso, è stata dimessa. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato al carcere del Coroneo. Sono in corso accertamenti per un analogo fatto verificatosi nella stessa zona in cui è stato arrestato l’autore della rapina.