TREVISO – Anziana truffata con la tecnica del falso incidente: le fanno credere che la figlia sia stata investita e la derubano di tutti gli ori di famiglia. Un raggiro molto diffuso nella Marca e non solo. A farne le spese, stamattina 3 aprile, è stata una 90enne trevigiana, che vive da sola in via Botteniga, appena fuori dalle mura. La donna aveva parlato al telefono con la figlia proprio in mattinata: una chiamata di routine per accertarsi che andasse tutto bene. Dieci minuti dopo, il telefono è squillato di nuovo e alla signora è crollato il mondo addosso.

La telefonata

A parlare era una voce sconosciuta: «Sua figlia è appena stata investita sulle strisce». L’anziana era incredula: «Ma l’ho sentita poco fa e stava bene» ha replicato, ben sapendo che in giro ci sono tanti malintenzionati pronti a derubare gli anziani. I truffatori, per nulla scoraggiati, hanno dato l’affondo: «E’ appena successo. Le servono subito dei soldi, passiamo fra poco: ci dia tutto quello che ha». La 90enne ha spiegato di non avere contanti in casa, ma soltanto qualche collana e gioiello in oro. In quei momenti di agitazione, la signora ha cercato di mettersi in contatto con la figlia, che però non le rispondeva più perché stava lavorando. Quel silenzio ha aumentato l’angoscia della 90enne, convinta che le fosse davvero successo qualcosa.

Scappano con i gioielli

Poco dopo i malviventi le hanno bussato alla porta di casa per riscuotere il bottino. La vittima aveva racimolato collane e altri ori di famiglia. La coppia di malviventi ha preso tutto e si è allontanata prima che la messinscena venisse smascherata. La verità è venuta a galla più tardi, quando la figlia ha chiamato l’anziana madre: non aveva fatto nessun incidente, anzi stava benissimo. A quel punto la donna, molto scossa, ha chiamato le forze dell’ordine. Ora gli investigatori stanno cercando di dare un volto e un nome ai responsabili: due giovani, stando alle informazioni fornite dall’anziana. Verranno acquisite e visionate anche le immagini delle telecamere presenti in zona: gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato i responsabili o movimenti sospetti che riconducono agli autori del raggiro.

L'allarme

Intanto la consigliera del Pd Antonella Tocchetto, lancia l’allarme: «In quella via abitano molti anziani. Bisogna fare massima attenzione e segnalare ogni presenza o telefonata sospetta – dice, dopo aver messo in guardia anche attraverso i suoi profili social –. Conosco personalmente l’anziana derubata: è ancora molto lucida e in gamba. Purtroppo però questi malviventi fanno leva sull’emotività per colpire le persone più fragili». «Spero che i responsabili vengano beccati e che la paghino carissima - sbotta -. Episodi come quello di stamattina sono gravissimi perché colpiscono persone indifese».