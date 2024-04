Basket, dove vedere in tv la 29esima giornata: il big match Milano contro Brescia in chiaro su DMax

Ultimi 80 minuti alla fine della stagione regolare e tanti verdetti ancora da emettere. Per il primo posto è sfida a tre con Bologna, Brescia e Milano a 40 punti, Quasi certamente sarà decisiva la partita al Forum di Assago tra Olimpia e Germani.

Si gioca domani alle 18.15 come tutte le altre partite per la contemporaneità stabilita da Lega Basket. La partita andrà anche in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre. Non facile invece la trasferta della Segafredo Bologna in casa di Tortona in piena lotta play off.

Trento contro Pistoia è una partita utile per definire la posizione migliore in post season, mentre Napoli si gioca a Reggio Emilia l’ultima possibilità di centrare i play off dopo la lunga frenata a seguito della vittoria in Coppa Italia. A proposito di ultime chiamate, quella di Brindisi contro Venezia è davvero l’ultima speranza dei pugliesi per cercare una salvezza molto problematica, nonostante le ultime due vittorie consecutive e cinque nelle ultime otto.

Molto dipenderà anche dai risultati dagli altri campi. Varese ospita Treviso: in caso di vittoria sarebbe salva direttamente, ma potrebbe anche perdere fino a 18 punti e non rischiare, aiutando i trevigiani. Pesaro ospita Cremona, già salva, e cerca una vittoria non impossibile. Scafati contro Sassari è una partita che serve soltanto a chiudere al meglio la stagione che si chiuderà con una salvezza tranquilla in attesa di un futuro magari più ambizioso.

LA CLASSIFICA

1. Segafredo Bologna 40

2. Germani Brescia 40

3. EA7 Olimpia Milano 40

4. Umana Venezia 36

5. Una Hotels Reggio Emilia 30

6. Dolomiti Energia Trentino 30

7. Estra Pistoia 28

8. Bertram Tortona 28

9. Ge.Vi. Napoli 26

10. Vanoli Cremona 24

11. Banco Sardegna Sassari 24

12. Givova Scafati 24

13. Openjobmetis Varese 22

14. NutriBullet Treviso 20

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 18

16. Happy Casa Brindisi 18

La programmazione televisiva

Domenica 28 aprile 2024 - tutte le partite alle 18-15

- EA7 Emporio Armani Milano - Germani Brescia (DAZN - DMAX canale 52)

- Bertram Derthona Tortona - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)

- UNAHOTELS Reggio Emilia - Generazione Vincente Napoli Basket (DAZN)

- Carpegna Prosciutto Pesaro - Vanoli Basket Cremona (DAZN)

- Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia (DAZN)

- Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso Basket (DAZN - Eurosport 2)

- Dolomiti Energia Trentino - Estra Pistoia (DAZN)

- Givova Scafati Basket - Banco di Sardegna Sassari (DAZN)