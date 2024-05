Basket femminile. La Solmec resta in Serie A2. Recupero capolavoro a un passo dalla débâcle

Non poteva che essere sofferta la prima salvezza della Solmec Rhodigium Basket in LBF Serie A2 di basket femminile.

Arrivati a gara 3, Dimensione Bagno Carugate ha sicuramente venduta cara la pelle, comandando la partita per larghi tratti. Sul canestro con fallo di Ludovica Albanelli sembrava tutto finito per Rovigo: l'ex Ancona ha portato il punteggio sul 55-60 a 2'30" dalla fine della partita. È nel momento più complicato dell'intera serie che Sara Zanetti viene fuori: la bolognese segna quattro punti consecutivi, gli unici della propria partita, per portare le rossoblù a -1 (59-60).

ZANETTI DECISIVA

Non poteva che essere altrimenti: a cambiare l'inerzia dell'intero match è stata la giocatrice che ha trascinato l'attacco rodigino per tutta la stagione, nonostante una partita incolore. In uscita dal timeout è un'altra grande protagonista, per certi versi inattesa, a chiudere definitivamente la partita. Anna Paoletti ha tirato fuori il coniglio dal cilindro nella decisiva gara 3: la guardia, arrivata a fine novembre alla corte di coach Pegoraro, ha stregato la difesa avversaria a suon di triple per tutta la serata che le sono valsi i 13 punti finali. A 1'17" dalla fine dell'incontro la numero 6 rossoblù scaglia quella che sarà la terza (e decisiva) tripla della serata, che accarezza la retina e regala alla Rhodigium il +2 sul 62-60. Dopo il secondo timeout di coach Brambilla, è la stessa Paoletti a segnare i due liberi che portano il risultato sul definitivo 64-60. Dopo un'intera partita ad inseguire, quella grinta che è mancata a larghi tratti in questa stagione, è finalmente uscita: la Rhodigium ha azzannato l'incontro con un parziale di 9-0 negli ultimi 150" per conquistare una salvezza da molti insperata.



Sulla sirena finale è partita la festa delle giocatrici polesane, mentre dall'altra parte del campo c'è stato il grande sconforto delle lombarde. Carugate ora è condannata ad un'altra, infinita, serie di playout: per continuare il proprio percorso in A2, le lombarde dovranno vincere contro una tra Vicenza e Moncalieri.



CROLLO DEL CARUGATE

Le avversarie hanno poco o nulla da recriminarsi, visto che hanno chiuso in vantaggio sia il secondo che il terzo periodo. È mancato solo lo sprint finale alle bianco-azzurre, che sono crollate a un metro dal traguardo. Da promuovere a pieni voti, a fasi alterne durante la partita, sia Mia Masic che Silvia Viviani: le due hanno segnato 14 punti a testa. Ora del meritato riposo aspetta le giocatrici rodigine, in attesa della prossima stagione di Serie A2, unendosi così a Vigarano e Ancona tra le vincitrici del primo turno di playout.