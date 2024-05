La Prosecco Doc Imoco del futuro riparte dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting

CONEGLIANO (TREVISO) - Tempo di festa, risate, saluti e lacrime. La serata di Ca’ del Poggio ha fatto calare il sipario sulla Prosecco Doc Imoco 2023-24, aprendo di fatto le porte al futuro. Prima di tutto, però, era necessario salutare a modo un nutrito gruppo di atlete che ha contribuito a scrivere pagine di storia, sia per chi è reduce da otto stagioni a Conegliano come la regina Robin De Kruijf, sia per chi ha vissuto una sola stagione da pantera come Vittoria Piani e Madison Bugg.

IL FUTURO

Chiuso uno strepitoso capitolo, il co-presidente Pietro Maschio e Daniele Santarelli hanno già posto le basi per il prossimo. Non chiamatela però fine di un ciclo, casomai rinnovamento. I movimenti di mercato sono ormai noti, perché Kelsey Robinson-Cook e Kathryn Plummer lasceranno il posto a Gabi Guimaraes e Zhu Ting, che hanno salutato rispettivamente Vakifbank e Scandicci. La giapponese Nanami Seki prenderà invece il posto di Madison Bugg, diretta alla LOBV assieme ad Alessia Gennari e Kelsey Robinson Cook. Confermata Anna Bardaro, che con ogni probabilità continuerà a giostrare in seconda linea ricoprendo un ruolo ancora più importante rispetto a quello della stagione appena conclusa. Non sarà Linda Manfredini ma Katja Eckl ad affiancare Cristina Chirichella sottorete insieme alle confermatissime Sarah Fahr e Marina Lubian, con Robin De Kruijf che appenderà le ginocchiere al chiodo, come ormai noto, e Federica Squarcini in direzione Novara. Questione secondo opposto: la Prosecco Doc ha preferito optare per la soluzione casalinga, promuovendo uno dei tanti talenti della cantera gialloblù Merit Adigwe, protagonista tanto con la Cortina Express Imoco Volley San Donà che con le selezioni giovanili della nazionale italiana. Gli investimenti fatti sul settore giovanile in questi anni di storia stanno ripagando Conegliano con fior fiore di atlete, come testimonia la presenza, appunto, di Anna Bardaro e Merit Adigwe nella prossima stagione, senza dimenticare che Katja Eckl tornerà alla casa madre dopo l’esperienza con Talmassons, oltre alle tante giovani che dopo essere cresciute nel Volley Pool Piave stanno vivendo esperienze da protagoniste sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

LE DEDICHE

Torniamo ai saluti. Prima di affidare le parole ai canali ufficiali della società, capitan Joanna Wolosz ha voluto dedicare a ogni singola pantera “uscente” un proprio pensiero personale dopo un anno (o più) ricco di emozioni. Un pensiero che ha portato risate, applausi ma immancabilmente un velo di tristezza tra tutti i presenti. «Di Robin abbiamo già parlato - l’esordio del capitano - Vittoria, grazie perché anche se le ultime settimane non sono state facili per te hai dimostrato di essere una grande professionista e questo ci ha aiutato molto, sei una persona speciale. Kelsey, è stato un onore giocare con te in queste due stagioni, sono felice che tu sia riuscita a terminare la tua avventura qui vincendo tutto, perché te lo meriti. Federica, ogni volta che entri in campo porti un’energia e una grinta indescrivibile, anche quando sei in panchina, sei una persona incredibile e ti auguro il meglio, tranne quando giocherai contro di noi. Alessia, a chi farò i disegni quando facciamo video? I discorsi che abbiamo fatto mi hanno aiutato davvero molto, poi ci hai salvato il c**o molte volte, tra cui l’importantissima gara-2 contro Scandicci. Kathryn, mi ricordo quando sei arrivata, così timida il primo anno, è stupendo vedere come sei cresciuta come persona e come giocatrice. Sei stupenda, e hai dimostrato a chiunque quanto vali. Anche a te auguro il meglio per tutto, ma magari attacca piano quando giocherai contro di noi in futuro. Madison, forse la più importante per me in questa stagione: non sono mai stata così tranquilla come quest’anno con te come compagna di reparto.

Per me è stato bellissimo averti al mio fianco perché mi hai spinto ogni giorno a migliorare, sei stato un raggio di sole per noi, la compagna perfetta».