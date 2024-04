Basket, appello del presidente della Nutribullet ai tifosi: “Tutti al Palaverde, ci sono momenti in cui non si può mancare”

TREVISO - "Domenica prossima sarà la PARTITA. Quella a cui tutti vorranno e dovranno partecipare, con entusiasmo, calore ed energia". Lo scrive così, in maiuscolo e in grassetto, il presidente Matteo Contento.

Dopo un impervio cammino lungo 7 mesi e 29 gare, Treviso si gioca la stagione all'ultimissima tappa: domenica nell'ultima giornata di regular season, Zanelli e compagni cercheranno di conquistare contro Tortona la vittoria che vale la salvezza.

La Nutribullet ha un vantaggio: potrà affrontare la sfida davanti al suo pubblico. Anzi, con il suo pubblico: in quel Palaverde che in tante altre occasioni, con il suo calore e la sua partecipazione emotiva, ha saputo diventare il sesto uomo in campo. Come dimostrano le medie delle presenze, pure in questa stagione spesso avara di soddisfazioni. A maggior ragione potrà essere un "fattore" nell'epilogo decisivo. Per questo, il numero uno societario ha voluto chiamare a raccolta il popolo biancazzurro con una lettera aperta, diffusa attraverso i canali social del club.

LA LETTERA

"La coesione di una famiglia si vede nelle difficoltà - esordisce Contento - Arriveremo all'ultima partita per salvare la categoria e restare tra le migliori 16 squadre di basket in Italia. Sarebbe il sesto anno consecutivo: sarebbe motivo di grande orgoglio per una società sorta dalle ceneri nel 2012. Il condizionale è d'obbligo: ma tutto, fortunatamente, dipende da noi". Perché la squadra di Frank Vitucci può contare su altro elemento a favore: con Brindisi già condannata e tutte le altre già salve, nel duello con Pesaro per evitare l'altro posto retrocessione, una vittoria garantirebbe ai trevigiani di non dover fare altri calcoli di classifica o dipendere dalle disgrazie altrui.

"Treviso Basket è nata e cresciuta come una famiglia - ribadisce il presidente - Una famiglia dove gli attori e i protagonisti sono tanti e tutti indispensabili: i consorziati con il loro supporto costante, gli sponsor sempre presenti, il pubblico numeroso e caloroso, i Fioi dea Sud parte integrante dello spettacolo al Palaverde e ferocemente attaccati ai colori di Treviso Basket, il personale di TVB che in silenzio e dalle retrovie guida la società con passione e competenza, lo staff tecnico/medico/fisioterapico che non lesina sforzi alla ricerca di mettere nelle migliori condizioni gli atleti. E poi loro: gli atleti. Ragazzi che tra mille difficoltà si sono cementati". Contento dunque lancia un appello: "Mi auguro col cuore che il Palaverde registri il sold out, che tutti ci si stringa ai ragazzi in una delicatissima sfida, come fu con Capo d'Orlando e, l'anno scorso, con la Virtus. Ci sono momenti in cui non si può mancare, per dimostrare quanto il nostro territorio ambisca a mantenere lo sport ad alti livelli, per coltivare altri sogni, per fare un ulteriore passo verso nuovi traguardi". In futuro, naturalmente, ci sarà tempo per le analisi. Ora si deve puntare all'obbiettivo condiviso: "Ogni anno l'asticella si alza: squadre più competitive, budget più elevati. Siamo e saremo una società solida, non ricca: abbiamo orgoglio, senso del dovere ed enorme passione per il progetto sportivo e sociale che portiamo avanti da 12 anni. Mi auguro con tutto il cuore che la prossima pagina la si possa scrivere domenica contro Tortona, gettando tutti insieme ogni stilla di energia. I nostri ragazzi hanno ben presente il senso di urgenza, sono coesi e hanno certamente bisogno del calore e del supporto di tutti noi".

UNDER 19

Nel seconda gara del girone D delle Finali Nazionali di Chiusi e Chianciano, Tvb si arrende alla Firenze Basketball Academuy per 69-75. I biancazzurri dei coach Saccardo e Francescon guadagnano fino a 12 punti nel primo quarto, ma poi, nei due periodi centrali, i toscani sorpassano, approfittando anche delle tante palle perse trevigiane, e accumulano un vantaggio decisivo, nonostante la fiammata finale a suon di triple di Tadiotto (miglior marcatore dei suoi con 16) e compagni. Per la classifica e il passaggio ai quarti, determinante l'ultima gara di oggi con Pesaro.