NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) – Emanuele Filiberto arriva sulla linea del Piave a Nervesa della Battaglia. Il 30 giugno il principe erede di casa Savoia inaugurerà il monumento al Milite Ignoto realizzato proprio a ridosso del Sacrario del Montello. L’evento si terrà pochi giorni dopo l’anniversario della battaglia del Solstizio. L’organizzazione, compresa la realizzazione del nuovo monumento, è curata dalla delegazione provinciale di Treviso dell’istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali tombe del Pantheon, guidata da Daniele Fiorotto. Con il patrocinio del Comune di Nervesa.

Il principe nella Marca

Emanuele Filiberto giungerà nella Marca il 29 giugno per partecipare a una cena di gala. Il giorno seguente inaugurerà il nuovo monumento a Nervesa: una roccia del Montello con una targa in bronzo a memoria di tutti i soldati senza nome sepolti nel vicino Sacrario. La manifestazione del 30 giugno, come spiegano gli organizzatori, vedrà anche la sfilata di una serie di associazioni e gruppi d’arma: dalla Fanfara dei Bersaglieri agli allievi della scuola militare Nunziatella, fino ai Lancieri di Firenze. Nei giorni seguenti, infine, il principe si fermerà nella Marca per una breve visita.