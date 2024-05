MESTRE - Il suo amore per il basket l'aveva portato a diventare un'icona nel pianeta locale della palla a spicchi. Moreno Molena, 62 anni, è stato uno dei grandi pilastri di questo sport alla Cipressina, a Favaro e anche alla Reyer: da allenatore, soprattutto per i più giovani, ha formato negli anni generazioni di piccoli cestisti. Moreno se ne è andato a causa di un tumore e, negli ultimi giorni, le bacheche facebook di tantissime società di basket della provincia erano listate a lutto.

Addio Moreno

«Per questo sport aveva sempre provato un grande amore - spiega il fratello Pierangelo, ex assessore ed ex vicesindaco a Martellago - aveva iniziato come istruttore negli anni 80 della Cipressina Basket, poi diventata Castellana Basket. Ma aveva allenato anche a Favaro e alla Reyer». Oltre allo sport, la politica: Molena era stato segretario della sezione della Cipressina del Pds. «Teneva molto alla giustizia sociale», continua il fratello. Una vita da operaio alla Kelemata di Martellago, era andato in pensione a gennaio. Ancora negli ultimi mesi era rimasto nel giro, per dare aiuto soprattutto in ambito sindacale alla Cgil. Volontario con grande spirito di comunità, era l'addetto alle griglie alle feste dell'Unità. Lascia la moglie Lucia e le tre nipotine. L'ultimo saluto a Moreno è previsto per giovedì alle 11 nella chiesa San Lorenzo Giustiniani.