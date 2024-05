Campionato italiano di Kick Jitsu, Brian Sandre di Godega di Sant'Urbano vince il titolo alla sua prima gara: «Non me lo aspettavo»

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Brian Sandre è campione italiano di Kick Jitsu nella categoria 95 chili. Un esordio nella disciplina con il botto quello del 24enne di Godega di Sant'Urbano e, alla sua prima gara, si aggiudica la vittoria dopo una finale combattutissima contro Erik Saccon ieri, 19 maggio, nel palazzo del turismo di Jesolo. «Mi sono laureato campione italiano nella categoria 95 chili - spiega ancora emozionato per il risultato -. Sono molto contento e non me lo aspettavo anche perché il mio avversario era molto favorito. È stata una bella finale, il livello tecnico è stato molto alto e io ho avuto la grande soddisfazione di riuscire a battere un avversario del genere con così tanta esperienza».

Vittoria al debutto contro il favorito

La finale contro Erik Saccon, poi la vittoria. «Era il mio debutto in questa disciplina, la mia prima gara in assoluto», sottolinea Sandre che tra due settimane sarà impegnato in una gara di Mma. «Era da un po' che non combattevo e mi hanno fatto fare questa gara di Kick Jintsu - spiega -. Mi è piaciuto molto e vorrei continuare anche con questa disciplina perché ora, a quanto pare, dopo questo titolo, dovrei fare le gare internazionali. Mi alleno ormai da tre anni circa con sei allenamenti a settimana, mi risposo solo la domenica». Allo sport, Sandre abbina anche lo studio, sta conseguendo la maturità con un corso serale e poi vorrebbe iscriversi all'Università.