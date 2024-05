Trovata morta a 39 anni, l'addio a Lisa Labbrozzi, responsabile di Forza Italia: «Eri la nostra luce»

PREGANZIOL (TREVISO) - «Ti vogliamo bene e ti vorremo bene per sempre». Più di 300 persone al funerale di Lisa Labbrozzi, la 39enne trovata morta in casa lo scorso 13 maggio nella sua casa di Casale sul Sile. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa Arcipretale di Preganziol, alle 15.30, alla presenza di amici, familiari e numerosi rappresentanti della politica, locale e regionale. Labbrozzi era infatti responsabile elettorale per Forza Italia a Preganziol.

LE PAROLE

«Siamo qui per celebrare la vita di una persona straordinaria - ha esordito Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto - per celebrare la sua capacità di guidare gli altri, con saggezza e tenacia. Ciò che rendeva Lisa una persona speciale era la sua umanità e sensibilità nei confronti del prossimo. Lisa era più di una presenza radiosa nelle nostre vite, lei era la stessa luce che ci illuminava». Insieme a lui in tantissimi sono saliti sull’altare per ricordare Lisa, a partire da mamma Anna Maria: «Quando arrivavi a casa con te entrava il sole e una ventata di primavera. Eri la nostra roccia e non dimenticheremo mai il tuo sorriso gioioso, sempre pronta a portare conforto e amore a tutta la famiglia. Eri tu che mi facevi vedere sempre il lato positivo delle cose, dei fatti e delle persone. La tua brillante intelligenza, insieme alla tua sensibilità e umanità, hanno fatto in modo che le persone che ti hanno incontrato e conosciuto non siano più le stesse, perché in ciascuno di loro ha lasciato un segno indelebile». E la prova dello spirito buono e altruista di Lisa è stata la chiesa assiepata di persone, anche in piedi sul sagrato, che ieri ha accolto la sua salma.

LA PARTECIPAZIONE

«Oggi, vendendo questa partecipazione, mi rendo conto di quanto grande fosse il tuo cuore - ha continuato commossa la madre - che io già conoscevo bene, ma solo ora mi rendo conto di quanto profonda sia stata l’impronta che tu hai lasciato in noi tutti». E per onorare la sua memoria Don Gabriele ha ricordato la storia di Lazzaro, la cui morte, sofferta dalle sorelle Marta e Maria, commosse a tal punto Gesù che si recò al suo sepolcro, chiuso da 4 giorni, per donargli nuova vita. «La comunione nella fede è quello che ci fa essere qui oggi, in questa chiesa, con Lisa, con voi e con il Signore. Con la morte di Lisa rimane un vuoto molto grande, difficile da vivere e da affrontare. Per le vie che solamente lui conosce che aiuti voi e noi tutti a trovare la speranza anche dentro a una tale sofferenza». Un invito a trovare l’amore anche in una tragedia così grande, che ha strappato Lisa dalle braccia dei suoi cari. «Amatissima Lisa, di tutti i famigliari sei sempre stata la più solare e sorridente - la ricorda la zia - quella con più gioia di vivere.

Per noi tutti sei sempre stata un modello ideale di umana perfezione, il collante della famiglia, che univa e racchiudeva si sé i pregi di tutti». Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, il candidato sindaco Gianni Cestaro, il coordinatore provinciale di FdI, Claudio Borgia oltre a numerosi consiglieri comunali della città.