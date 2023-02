Benetton Basket Solid World, 210 giovani biancoverdi sul parquet

Una stagione finalmente normale, l’entusiasmo di ritrovarsi in palestra a La Ghirada ogni giorno e condividere i valori che il basket sa trasmettere: è un 2022/23 di festa quello del settore giovanile della Benetton Basket Solid World, che quest’anno è tornata a pieno regime con ben 210 ragazzi e ragazze iscritti alle attività. Per la precisione 150 ragazzi e 60 ragazze, a partire dal minibasket per arrivare fino alle Under 13, 14, 15 e 17 ed alle Gazzelle ed Under 15 femminili: tutti agli ordini di 11 tra allenatori ed istruttori, con l’obiettivo sì di imparare i rudimenti della pallacanestro ma soprattutto di condividere sacrifici, vittorie e sconfitte all’interno di un gruppo, valori utili e necessari anche al di fuori dal campo. E i gruppi sono quanto mai uniti, come dimostra il caso della squadra Under 17 (nella foto), che prosegue il suo percorso di crescita oltre le iniziali aspettative.

In più, talvolta, arrivano anche i risultati a dare entusiasmo: come quelli dell’ultimo fine settimana, 5 vittorie in altrettante partite per Under 17,15,14,13 e per le Pink Stars Under 13: da segnalare i 14 punti di Rizzo (Under17), i 15 di Perencin (Under 15) e Volpato (Under 13), l’exploit di Beltrame, autore di 25 punti tra gli Under 14 e di Camara (21) con le Pink Stars Under 13.

E nel frattempo la Benetton Basket Solid World, animata dalle idee e dal lavoro dei “sempreverdi” Paolo Pressacco e Domenico Immucci, mette già in cantiere il primo camp estivo, in programma dal 19 al 23 giugno a La Ghirada, con tutti gli istruttori biancoverdi in prima linea.