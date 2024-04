Basket, Benetton Solid World Under 17 Silver campioni provinciali

TREVISO - Benetton Under 17 è campione provinciale. Un risultato importante quello portato a casa dal settore giovanile di basket de La Ghirada. La squadra di coach Francesco Vettori, targata Solid World Group, si è laureata campione provinciale dopo aver primeggiato nel Girone A di qualificazione e aver vinto i quarti contro Spresiano e la semifinale nel derby contro l'Hesperia Treviso. Domenica scorsa, 28 aprile, a Salgareda i giovani biancoverdi hanno prevalso al fotofinish contro i padroni di casa, nel match per il titolo provinciale, con il punteggio finale di 67 a 66 (Buzzavo R. 2, Perin 3, Trevigne 4, De Leon 5, Locatelli 7, Romeo 16, Negru 30).

L'Under 14 si ferma in finale

Secondo gradino del podio invece per la compagine U14 Silver, la cui corsa nel campionato provinciale si è fermata soltanto in finale domenica contro il Povegliano, in una partita combattuta conclusasi 58 a 52.

Ottima stagione per la squadra di coach Marco Armellin, che dopo aver chiuso al primo posto imbattuta il girone A ha superato nei quarti il Mogliano e in semifinale lo Spresiano.

Il prossimo impegno per entrambe le formazioni biancoverdi de La Ghirada sarà la fase regionale con le migliori squadre delle province Venete.