Incendio in un fienile a Colle Umberto, non si esclude il dolo. Sul posto sono stati avvistati alcuni ragazzini

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Incendio in un fienile a Colle Umberto.

Le fiamme sono divampate ieri sera, 8 marzo, in via Congie, in un immobile a due piani adibito a fienile e ricovero per gli attrezzi di proprietà di una 60enne. L'incendio ha inghiottito tutta la struttura causando danni soprattutto al tetto in legno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Non si esclude il gesto doloso o l'imprudenza. Qualcuno avrebbe anche notato un gruppetto di giovani nei pressi dello stabile. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto.