Villafranca. Scoppia l'incendio in hotel, 600 ospiti evacuati in fretta nella notte

VILLAFRANCA (VERONA) - Attimi di terrore questa notte a Villafranca per un incendio all’Hotel Antares dove erano presenti 600 ospiti tutti evacuati. Le fiamme si sono propagate poco prima di mezzanotte e mezza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con 6 mezzi assieme ai carabinieri ed agli uomini del 118 intervenuti con un’automedica ed un’ambulanza.

Nessuno degli ospiti ha riportato lesioni o intossicazioni: sei di loro, valutati dai sanitari, hanno rifiutato l’ospedalizzazione. Le operazioni dei vigili del fuoco, per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’hotel che sorge in via Postumia, sono terminate poco dopo le 8 di questa mattina.