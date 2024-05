MAROSTICA (VICENZA) - Da poco dopo, le 13:30 di venerdì 10 maggio, i vigili del fuoco sono impegnati in località Crosara di Marostica, in Via Sisemol, per l’incendio divampato sul tetto in legno di un’abitazione disposta su due livelli. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano del Grappa e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori, sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando un rogo generalizzato. Presente sulla copertura un impianto fotovoltaico, da dove potrebbero essere scaturite le fiamme. Operazioni di spegnimento e bonifica ancora in corso.