Schianto nella notte contro l'albero, l'auto si incendia, morta una donna, grave il marito. Marocchino-eroe li tira fuori dalle fiamme

SONA - Tragedia nella notte a Bosco di Sona, nel veronese: un'auto è uscita di strada schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco. A bordo una coppia: morta la moglie di 51 anni, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita il marito. L'uomo che per primo è intervenuto a prestare soccorso, estraendo i due corpi dalle fiamme prima che avvolgessero completamente la vettura, è stato un passante in bicicletta, il cittadino marocchino Hossni El Idrissi Moulay Moustafa, residente a Sona. Da accertare le cause dell'incidente: si parla di malore o colpo di sonno.

Ultimo aggiornamento: 14:41

