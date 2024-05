Il marchio Chievo Verona è di Sergio Pellissier: l'ex bandiera gialloblu si aggiudica l'asta per 100 mila euro. Ripartirà dalla serie D

VERONA - La busta per la seconda offerta per aggiudicarsi il marchio Chievo Verona è stata aperta e l'asta si è chiusa: torna nelle mani di Sergio Pellissier. L'ex capitano e bandiera del Chievo, attuale presidente della Clivense, ha depositato un'offerta di 100mila euro che la curatela fallimentare ha ritenuto congrua. Battuta dunque l'altra offerta, che era stata presentata in mattinata da un uomo legato all'ex presidente del club clivense Luca Campedelli, ora dirigente del Vigasio, fresco di promozione in Serie D.

Il marchio è fallito due anni fa e dopo il 2021 il Chievo non si è più iscritto a nessun campionato, né dilettantistico né professionistico, ma ha potuto proseguire l'attività grazie all'esercizio provvisorio ed è riuscito a mantenere il titolo sportivo.

Da quel momento, fino a oggi, il Chievo ha militato solo a livello giovanile e con la squadra femminile, che si trova attualmente in Serie B.

Nell'agosto del 2021 invece l'ex capitano ha deciso di fondare una nuova società, la FC Clivense. Il club è partito dalla Terza Categoria e si trova attualmente in Serie D. Ora però Pellissier potrà finalmente far rivivere il titolo Chievo nella sua Clivense, come annunciato sul sito ufficiale del club e nei canali social. In sostanza dunque la società cambierà nome: la FC Clivense diventerà a tutti gli effetti il nuovo Chievo Verona, ripartendo dalla Serie D con l'obiettivo di conquistare la promozione tra i professionisti e nel calcio che conta.