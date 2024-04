Prendono fuoco i banchi della chiesa di Montorio, edificio inagibile

VERONA - La chiesa della parrocchia di San Giuseppe in Santa Maria Assunta a Montorio, quartiere alle porte di Verona, è stata dichiarata inagibile a causa di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 30 aprile. Le fiamme si sono sviluppate all'ingresso dell'edificio religioso, dove erano stati riposti alcuni banchi e sedie, utilizzati nelle occasioni di massima affluenza. I vigili del fuoco, intervenuti da Verona con tre automezzi e nove operatori, hanno subito spento le fiamme e poi hanno lavorato per fare evacuare il denso fumo che ha completamente invaso la chiesa, dichiarata non fruibile per mancanza di requisiti igienico sanitari provocati dai residui della combustione.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.