Maltempo a Roncade, il fiume Sile «fa paura», evacuato l'H-Farm: gli studenti passano la notte in hotel

RONCADE (TREVISO) - Maltempo, si alza il livello del fiume Sile: evacuato in via precauzionale l'H-Farm. Il campus di Roncade ha deciso di correre ai ripari in anticipo viste le nuove allerte meteo diramate nelle scorse ore e, nella notte tra il 20 e il 21 maggio, gli studenti sono stati fatti allontanare dall'istituto in via del tutto preventiva a causa dei timori legati ad un repentino innalzamento delle acque del vicino fiume Sile. I ragazzi avrebbero quindi trascorso la notte in uno degli hotel vicini alla loro scuola e questa mattina, 21 maggio, sono già rientrati nell'istituto. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e i volontari della Protezione civile.

La sindaca: «Popolazione messa in preallerta»

«Dopo le comunicazioni arrivate da Prefettura e Protezione civile provinciale abbiamo parlato con H-Farm che ha deciso di attivare il proprio piano di emergenza in via del tutto preventiva - spiega la sindaca Pieranna Zottarelli -. Questa mattina gli studenti sono già rientrati e la situazione, al momento, è sotto controllo.

Abbiamo messo in preallerta anche la popolazione, distribuito sacchi di sabbia dove la scorsa settimana c'erano state delle criticità».