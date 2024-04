Incendio in un palazzo di cinque piani, sette persone in ospedale

VERONA - Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio divampato in serata in un palazzo a Verona, nel quartiere Golosine. I Vigili del fuoco sono impegnati in forze assieme ai sanitari del Suem 118 e ai poliziotti delle Volanti della Questura, intervenuti per prestare i primi soccorsi e portare in salvo gli inquilini degli appartamenti dello stabile di 5 piani. Per sette persone è stato necessario il trasporto in ospedale, ma nessuno è in condizioni critiche. Le fiamme sono in fase di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

