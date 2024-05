Maltempo nel trevigiano, la pioggia inizia a cadere e i vigili del fuoco sono pronti a far fronte alle criticità: «Turno rafforzato con 8 unità»

TREVISO - Maltempo nel trevigiano, nuova ondata di pioggia oggi 21 maggio. Nella giornata di ieri i cittadini hanno fatto "scorta" di sacchi di sabbia per arginare l'acqua e anche i vigili del fuoco hanno avuto il tempo per organizzarsi e farsi trovare preparati al meglio per questa seconda allerta, nel giro di pochi giorni.

«Noi siamo pronti - spiegano i vigili del fuoco -. Per ora la situazione è sotto controllo e non si registrano criticità. Noi siamo organizzati con tutte le squadre pronte, i fluviali, i mezzi, le idrovore e abbiamo anche rafforzato il turno con otto unità. Questa volta abbiamo potuto organizzarci per tempo, non ci saranno criticità».