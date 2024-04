Incidente e fiamme in galleria: quattro feriti, due gravi, uno è ustionato. Ma è solo un'esercitazione

MONTEREALE VALCELLINA - Prima un incidente stradale poi l'incendio.

Dieci le persone coinvolte: quattro ferite, due gravi e una ustionata. È lo scenario ipotizzato per l'esercitazione svolta nella tarda serata di ieri, lunedì 29 aprile, nella galleria del monte Fara a Montereale Valcellina e che ha visto la partecipazione di Vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e personale di Fvg Strade.

La simulazione

La simulazione segue fedelmente la realtà dei fatti, quindi tutto comincia dalla sala operativa dei pompieri. Ricevuta la segnalazione d'aiuto, parte la squadra d'intervento dei Vigili del fuoco, che sul posto si coordina con operatori sanitari e forze dell'ordine. Decine i soccorritori impegnati per testare la risposta operativa dei vari enti, il coordinamento operativo e le comunicazioni all'interno della galleria e all'esterno, dove è stato allestito un posto di comando avanzato e un punto di raccolta e smistamento feriti.

Stop alla circolazione stradale per il test

Il test ha visto il totale blocco della circolazione per più di un'ora, ma gli automobilisti in coda hanno atteso diligentemente senza protestare osservando il via vai di mezzi di soccorso. È stato testato anche un ponte radio spalleggiabile, in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha garantito le comunicazioni radio tra interno ed esterno galleria.