Incidente a Roncade, auto esce di strada, si ribalta e finisce in una canaletta davanti all'H-Farm: conducente ferito

RONCADE (TREVISO) - Incidente ieri sera, 20 maggio, a Roncade, di fronte all'H-Farm in via Adriano Olivetti. Auto finisce fuoristrada e si ribalta su se stessa e finisce in una canaletta, l'autista rimane incastrato tra le lamiere. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Treviso, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in elicottero in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 23 circa.