TRECENTA (ROVIGO) - È stata un sabato notte difficile per le forze dell'ordine a Trecenta dove un giovane cittadino romeno, ha scatenato il caos prima rischiando di mandare a fuoco la sua casa e poi, all'arrivo dei soccorsi, dandosi alla fuga nel paese scatenando una sorta di caccia all'uomo per impedirgli di fare altri danni. Acciuffato infine dai militari, si trova attualmente nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rovigo, per ricevere adeguata assistenza e cure per evitargli di danneggiare ancora cose o persone. Tutto è successo nella serata di sabato scorso in località Berguerina quando il giovane avrebbe dato fuoco alla sua abitazione usando appiccando prima le fiamme a un materasso. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha consentito di salvare la casa e contenere i danni, ma, al loro arrivo, il giovane si sarebbe dato alla fuga. I carabinieri hanno dovuto quindi gestire una situazione ad alto rischio, con una persona in fuga i cui comportamenti erano del tutto imprevedibili dati i suoi precedenti.

Spari ai carabinieri

Solo qualche giorno prima, infatti, i familiari del giovane avevano allertato i carabinieri preoccupati dalla stato di agitazione in cui questi si trovava. Vedendo avvicinarsi i militari, però, il giovane aveva imbracciato la sua carabina ad aria compressa e si era messo a sparare proprio contro i carabinieri. In precedenza, aveva impugnato minacciosamente una motosega con cui aveva provocato danni alle vetture. Solo il grande sangue freddo e la professionalità dei militari aveva evitato il peggio. Arrestato e comparso di fronte al giudice per la convalida dell'arresto, il giovane romeno era stato rimesso in libertà, con la misura dell'obbligo di dimora. Sabato notte ha dato di nuovo in escandescenze e stavolta è stato, come detto, trasferito nel reparto di Psichiatria dell'ospedale cittadino per le cure del caso.