C'era anche il capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani al convegno nazionale per i 25 anni della Fervicredo, l'associazione che da un quarto di secolo è accanto alle Vittime del Dovere, ai Feriti e ai loro Familiari. Il prefetto Pisani, nel suo intervento, ha voluto esprimere un sentimento di profonda vicinanza ai familiari delle vittime del dovere. Ha ricordato come molti di loro, dopo la tragica scomparsa dei loro cari, abbiano scelto di entrare a far parte della Polizia. Questa continuità ideale nel Servizio rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Polizia e il modo migliore per onorare la memoria dei caduti.

Questo il video diffuso dalla Fervicredo per i 25 anni di attività