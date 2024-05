Padova. Abiti e accessori di noti brand di moda contraffatti, scatta il sequestro

PADOVA - Abiti e accessori con marchi di noti brand di moda, in realtà era tutta merce contraffatta. A scoprirlo è stata la guardia di finanza e nei guai è finito un grossista della zona industriale di Padova. Sono 6.800 i prodotti sequestrati oltre a 300 capi di abbigliamento con la falsa indicazione "Made in Italy".

Durante il controllo delle fiamme gialle il confezionamento e i prezzi, di gran lunga inferiori rispetto al mercato, hanno subito insospettito i militari. E infatti era tutta merce prodotta in Cina, non in Italia, per cui non poteva avere il marchio "Made in Italy". Il legale rappresentante dell'attività commerciale è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Ma non è finita qui perché i finanzieri stanno proseguendo le indagini: vogliono quantificare il volume del giro d'affari e risalire ai canali di approvvigionamento della merce.