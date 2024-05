Incendio in un rustico di Colle Umberto, identificati gli autori: sono tre giovanissimi. Avevano dato fuoco a della paglia e poi sono fuggiti senza spegnerla del tutto

COLLE UMBERTO (TREVISO) - Rustico in fiamme, identificati gli autori; sono tre giovanissimi di 14 e 16 anni.

L'incendio era divampato lo scorso 8 aprile, verso le 18, in un caseggiato di prorpietà privata adibito a fienile e ricovero attrezzi in via Congie a Colle Umberto.

Danno fuoco a della paglia e fuggono: cos'è successo

Le prime risultanze dell’attività svolta dai militari dell’Arma in collaborazione con Vigili del Fuoco e Polizia locale sull’episodio hanno consentito di risalire ad un gruppetto di tre giovanissimi della zona, di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, le cui condotte, penalmente rilevanti, saranno ora sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile. Da una prima ricostruzione della vicenda i minori avrebbero fatto accesso abusivamente alla struttura e, con un accendino, avrebbero bruciato della paglia in una stanza all’interno del fienile fino a quando, dopo esserci accorti che arrivata un'auto, avrebbero cercato di spegnere velocemente il fuoco dandosi poi alla fuga. Evidentemente, tuttavia, le fiamme avevano successivamente ripreso vigore, estendendosi alla vetusta struttura. Fortunatamente nell'incendio, non ci sono stati feriti ma la comunità era rimasta profondamente colpita perché, già nei giorni precedenti, in altre zone campestri del vittoriese, si erano verificati episodi di danneggiamento con fuoco e vandalismi di strutture in legno.