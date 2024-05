TREVISO - Siti web usati per vendere prodotti fake, truffa Made in Cina da 125 milioni di euro e oltre 800mila vittime. Ad essere colpiti anche alcuni brand trevigiani: Diadora, Geox e Benetton. Sui siti trappola venivano messi in vendita prodotti a prezzi stracciati attirando così utenti a caccia del risparmio ma desiderosi di indossare capi dei loro marchi preferiti. Gli acquirenti però, in alcuni casi, non avrebbero ricevuto nulla di quanto comprato dal sito, c'è chi invece ha ricevuto merce di scarsa qualità, materiale sbagliato o falso. La segnalazione è arrivata alla polizia postale da un'azienda montebellunese che si occupa di sicurezza informatica e che si è accorta di quanto stava succedendo nel 2023. Da qui le indagini approfondite che hanno portato a smascherare un giro d'affari da 125 milioni di euro in tutto il mondo.