Bandito solitario all’osteria “Al Radicchio rosso”: porta scassinata, poi la fuga con 500 euro

TREVISO – Furto in centro a Treviso. Ad essere presa di mira da un bandito solitario è stata l’Osteria Al Radicchio Rosso, in via Girolamo da Treviso, vicino all’hotel Continental, nel quadrante più caldo della città che è quello di via Roma.

Il furto è successo alcune notti fa quando il locale era chiuso per un ponte festivo. E la proprietaria, Daniela Zussa, che lo gestisce da quattro anni, aveva appeso il cartello “chiuso per ferie” all’esterno del locale. Il bottino è stato di 500 euro e la titolare lo ha subito denunciato alla polizia che ha avviato indagini sul caso e sta visionando le telecamere della zona.

LA TITOLARE

A spiegare come sono andate le cose ci pensa la stessa Zussa: «Ho chiuso tutto e speravo di godermi le ferie in santa pace. Il giorno dopo sono passata nel locale per vedere se tutto era a posto e ho visto subito che era stata tolta la serratura della porta d’ingresso del locale. La serratura era stata proprio smontata. Una volta all’interno il ladro si è diretto al registratore di cassa, arraffando il fondo cassa che avevo lasciato. Poi, ha messo mano al cassettino inferiore, prendendo anche i rotoli di monete da un euro e due euro. In tutto ha portato via 500 euro circa». La titolare si è rammaricata più per il danno che per il furto in sè. Ma, adesso, non si sente più sicura. «Ho aperto 4 anni fa, in concomitanza con la pandemia Covid. In questo tempo non ho mai subito furti o assalti. Adesso, però, correrò ai ripari. Non lascerò più alcun fondo cassa. Inoltre, ho già installato una porta antiscasso».

LE TELECAMERE

Daniela Zussa fa anche il punto sulle telecamere di videosorveglianza. «L’individuo è entrato dalla porta principale e lì le telecamere sono poco efficaci, ma poco prima aveva tentato di penetrare nel ristorante dalla porta sul retro che dà sul parcheggio. Lì la sorveglianza degli occhi elettronici è molto attiva e sicuramente il ladro è stato inquadrato. I poliziotti che hanno raccolto la mia denuncia, mi hanno assicurato che avrebbero chiesto i filmati ai vigili urbani che probabilmente gestiscono le telecamere di videosorveglianza. Spero che mi diano novità quanto prima e spero anche che quell’uomo venga individuato e denunciato. La sicurezza è importante e chi lavora in questa zona contribuisce a mantenerla viva e controllata» sottolinea la titolare. Che parla anche del vicino American bar. «I clienti, presenti fino a sera tardi, sono un deterrente contro i malintenzionati».

I PRECEDENTI

Via Roma, via Fiumicelli, piazza Borsa e le vie limitrofe ultimamente sono oggetto di controlli costanti da parte delle forze dell’ordine per scoraggiare le baby gang che si davano appuntamento in centro e poi spadroneggiavano creando non poco disagio ai residenti, e non solo.

Adesso, arriva un furto in un locale che risultava chiuso per ferie. «La città deve essere viva e vivace. Solo così battiamo i malintenzionati» conclude la titolare.