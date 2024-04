Violenze, irregolarità negli abbattimenti e nei controlli: denunciato un allevamento di trote

TREVISO – L'associazione Essere Animali di Bologna ha diffuso un video in cui sono documentati maltrattamenti ai danni di vari esemplari di pesci di allevamento riferibili a una struttura in provincia di Treviso. Il materiale sarebbe stato ripreso da un ex dipendente della stessa azienda il quale avrebbe anche spiegato come i controlli veterinari fossero programmati in modo da evitare contestazioni nei metodi di abbattimento. Secondo i mittenti, i gestori dell'allevamento non avrebbero osservato pratiche volte a rendere minima la sofferenza degli individui come idonei metodi di stordimento, procedendo al contrario a percuotere e ferire gli animali anche nelle operazioni di trasferimento dai mezzi di trasporto alle vasche. L'associazione chiede più tutele per i pesci e al ministero dell'Agricoltura che il disciplinare «Acquacoltura sostenibile», validato nel cosiddetto sistema di qualità nazionale zootecnia (Sqnz), venga aggiornato includendo l'obbligo di stordimento e altri aspetti chiave per il benessere dei pesci. L'allevamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di maltrattamento ed uccisione di animali, vista l'alta mortalità precoce degli esemplari, per la gestione non idonea di acque reflue e per la violazione di norme sul lavoro, essendo risultati non in regola vari addetti all'interno dell'allevamento stesso.

Nuova indagine sotto copertura mostra l’insostenibilità dell’allevamento intensivo di pesci from Essere Animali on Vimeo.