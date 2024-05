RONCADE (TREVISO) – Tredici selle rubate nello scorso fine settimana alla scuderia di Roncade La Rosa Bianca, per un valore di ventimila euro. Martedì pomeriggio il titolare, Denis Foltran, si è accorto del furto e ha immediatamente avvisato i carabinieri. Poi, ha fatto la conta dei danni. «Ci hanno portato via selle inglesi Appalosa in cuoio, selle Tattini, ma anche selle da trekking e da dressage, oltre a una sella americana Brad Ren’s. In più hanno portato via i finimenti, come i sottopancia per i cavalli. Hanno scelto tra il materiale, tralasciando quello più dozzinale e puntando su quello di maggior valore. Per noi è un duro colpo» dice, sconsolato, il presidente della scuderia che lavora anche con H-Farm per far fare equitazione agli studenti. Ieri, la scuderia è stata costretta ad annullare tutte le lezioni previste per mancanza di selle. La speranza è che i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, possano individuare i ladri e bloccare la merce prima che scompaia nel mercato nero.

L’APPELLO

Intanto il presidente della scuderia lancia un appello: «Chiedo a chiunque abbia una sella che non usa più di donarcela, oppure di vendercela a buon prezzo. La titolare di una scuderia vicino a noi, a Quarto d’Altino, ci ha prestato 4 selle. Ma la cosa che mi ha commosso di più è stata una ragazzina di 13 anni toscana, che d’estate si allena da noi. Fa gare e concorsi di dressage e ha appena cambiato la sua sella. Mi ha telefonato per propormi la sua vecchia sella, specificando che non vuole essere pagata. Lo considera un regalo per la nostra ripartenza». Foltran è commosso per il gesto di solidarietà. Ma anche tanto arrabbiato. È convinto che chi ha rubato in scuderia sapesse cosa cercare e dove cercarlo.

A COLPO SICURO

«Sono andati a colpo sicuro. Sapevano che il fine settimana siamo chiusi, a parte quando propongo i trekking del week end. E hanno scelto il materiale da portare via. Scuderie e capannone sono dotati di 11 telecamere e i carabinieri stanno passando al setaccio tutte le immagini. Sono convinto che individueranno i ladri, ma dobbiamo fare presto. Ci sono ricettatori di selle anche nella Marca. Non escludo, però, che il materiale abbia preso altre strade e allora sarebbe definitivamente perso».