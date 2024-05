ALBIGNASEGO (PADOVA) - Un 15enne marocchino è stato arrestato, mentre un coetaneo albanese è stato denunciato per aver rapinato un 14enne ad Albignasego.

I carabinieri di Albignasego e di Montegrotto Terme si sono attivati dopo che la vittima che era all'interno di Villa Obizzi aveva chiamato il 112. I militari hanno così saputo che il 14enne era stato avvicinato dagli altri due minorenni che, dopo averlo bloccato, gli hanno preso 50 euro in contanti, delle cuffiette per il cellulare ed un paio di occhiali. I due giovani rapinatori sono stati rintracciati mentre erano ancora nella Villa Obizzi e sottoposti a perquisizione trovando loro addosso la refurtiva. L'autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, ha disposto per il 15enne marocchino, già con precedenti, l'arresto e la traduzione al centro di prima accoglienza per minorenni di Treviso, mentre per il 15enne albanese, incensurato, è stato denunciato e affidato ad un'associazione di Padova.