FELTRE/VALBELLUNA - Oggi potranno dire la loro verità al giudice i ragazzini arrestati giovedì sera dopo una rapina messa a segno ai danni di uno studente universitario nella zona della stazione ferroviaria di Feltre. La banda è composta da due minorenni, uno dei quali di Borgo Valbelluna, ed un maggiorenne, che si trova a Baldenich. Gli under 18 invece sono stati portati dai carabinieri in un istituto della provincia di Treviso.



LE ACCUSE

Una baby gang che da mesi avrebbe terrorizzato i coetanei e i giovani che gravitavano nella zona della stazione di Feltre. E che avrebbe già messo a segno altri due episodi simili a ottobre e a febbraio. I tre identificati e arrestati si ritrovano sotto accusa per rapina aggravata e lesioni. Al momento l’unico episodio contestato sarebbe quello di giovedì, ma ci sono fondati sospetti che lo stesso gruppo abbia agito anche nelle altre due aggressioni. Le indagini dei carabinieri di Feltre stanno proseguendo e potrebbero stringere il cerchio su altri giovani, eventuali complici. Sembra difficile infatti che il gruppo abbia agito da solo: in questi casi si forma un vero e proprio branco che accerchia la vittima arrivando poi alla violenza o alle minacce con coltello, fino a farsi consegnare soldi o oro.



L’UDIENZA

È fissata per oggi l’udienza di convalida degli arresti: sarà doppia. Una si svolgerà al Tribunale per i minorenni di Venezia dove sfileranno di fronte al gip i due ragazzini under 18, che, assistiti dai loro avvocati potranno decidere se rispondere o meno alle domande del giudice. Il gip poi convaliderà o meno l’arresto e a deciderà sulla eventuale permanenza in istituto o sulla liberazione dei ragazzi. Per il maggiorenne invece il procedimento approderà in aula in Tribunale a Belluno.



IL MODUS OPERANDI

Il gruppo, quindi avrebbero agito come le cosiddette baby gang: ragazzini minorenni che dettano legge nelle grandi città e che si ispirano ai trapper, che con i loro brani parlano di violenza e atti criminali. Ragazzini che arrivano spesso anche a compiere furti e rapine. Ed è così che giovedì la banda ha aggredito e malmenato un giovane, poco più che ventenne, costringendolo alla consegna di tutti i valori che aveva. Ne è seguita una vera e propria caccia all’uomo nelle vie di Feltre con i carabinieri che sono stati costretti anche a bloccare la partenza di un bus per esigenze di indagine.