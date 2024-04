Treviso. Ancora una rissa in centro città: stavolta si prendono a calci e pugni davanti alla giostra dei cavalli per i bambini in piazza Borsa

TREVISO - Ancora tensione ieri sera, 12 aprile, verso le 20,45 in piazza Borsa, sulla scalinata della camera di Commercio. Un gruppetto di stranieri, probabilmente ubriachi, ha scatenato una rissa.

I passanti hanno subito dato l’allarme e le forze dell’ordine sono arrivate in pochi minuti, ma i protagonisti erano già fuggiti.

Ennesimo episodio in una zona sempre più calda

Per invertire la tendenza l’amministrazione comunale, oltre che sulla sicurezza, sta battendo anche altre strade. Come spostare in piazza Borsa la giostrina dei Cavalli da sempre in piazza dei Signori. La Soprintendenza ha chiesto di spostarla per tutelare la bellezza e il fascino del salotto buono della città. E l’amministrazione comunale ha colto la palla al balzo portandola davanti alla Camera di Commercio. Trasformandola così nel primo passo concreto per riempire di attrazioni positive la piazza da mesi al centro delle polemiche sulla sicurezza.

«Abbiamo spostato la giostra da Piazza dei Signori su indicazione della Soprintendenza - conferma il sindaco Mario Conte - abbiamo pensato che la soluzione in piazza Borsa, sebbene ancora sperimentale, potesse essere comunque una buona scelta per contribuire a portare in quella zona famiglie, vita e magari anche diventare un deterrente per quei ragazzi che di fronte ai bambini potrebbero evitare di assumere comportamenti sbagliati». Magari più in piccolo, ma l’intenzione è quella di ripetere i buoni risultati ottenuti tra dicembre e gennaio con la presenza in piazza Borsa della pista di pattinaggio su ghiaccio, frequentata ogni giorno da decine di ragazzini accompagnati dai genitori. Gli stessi commercianti del quadrante hanno più volte ribadito che, con tutto quel via-vai di persone, per quasi due mesi in zona non è successo praticamente niente di grave.

La giostrina è in piazza Borsa da giovedì sera: «Però - aggiunge Conte - non deve essere vista come un deterrente, ma come un’attrazione per i più piccoli. Magari messa lì aiuta a responsabilizzare i più grandi. Stiamo dialogando con la Soprintendenza su una serie di punti. Giustamente ci è stato chiesto di rivedere alcune situazioni diventate abbastanza abituali in città. Il dialogo è aperto per trovare un punto d’equilibrio. Poi capiremo dove i trevigiani preferiscono la giostrina. Penso che piazza Borsa sia una bella situazione anche se a me non dispiaceva nemmeno in piazza dei Signori, ma è giusto rispettare le indicazioni che ci vengono date».