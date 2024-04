Aggredito da un ragazzino a Treviso, Luca Gobbo: «Anche in caso di scuse, andrò avanti fino alla fine. La pena è pena»

TREVISO - Donna rimprovera due ragazzini per le sgommate in bici, passante interviene per difenderla e viene picchiato. Luca Gobbo, l'aggredito, ha incontrato questa mattina, 12 aprile, il sindaco Mario Conte a Ca' Sugana. «Il sindaco era molto dispiaciuto, non solo per me ma anche per la situazione in generale - spiega Gobbo -. Sono in contatto con il padre di uno dei due ragazzi, un contatto molto prezioso che andrà coltivato. Il ragazzo è libero di fare quello che desidera ma deve essere pronto a pagarne anche le conseguenze. Anche in caso di scuse, si andrà avanti fino alla fine. La pena è pena. Io vorrei che il tutto venisse trasformato in un lavoro socialmente e moralmente utile». (Intervista di Paolo Calia)