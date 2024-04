Infermiere di 32 anni stroncato da un infarto in casa: Alberto Pivato lascia moglie e figlia

VILLORBA (TREVISO) - La comunità di Villorba piange la scomparsa di Alberto Pivato, noto infermiere 32enne che ha dedicato la sua vita a un nobile obiettivo come quello di fornire cure palliative e conforto a tutti coloro che soffrono negli ultimi momenti della vita. Nativo di Villorba, è mancato improvvisamente nella serata di ieri a causa di un infarto intestinale a seguito di alcuni giorni di malessere.

A scoprire il suo corpo in casa, ormai esanime, la moglie Beatrice (anche lei infermiera) che aveva sposato solamente lo scorso mese di dicembre. A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi del Suem 118 che, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ha poi dovuto costatarne il decesso.

Da sempre appassionato del mondo della medicina, aveva dapprima iniziato la propria carriera lavorativa come Oss per poi iniziare gli studi universitari in Infermieristica presso la sede di Portogruaro dell’Università degli Studi di Padova, per successivamente trasferirsi presso la sede di Treviso dove poi si è laureato. Una missione, quella di aiutare chi soffre, che lo aveva anche portato a seguire un Master di 1°Livello in Psicologia sempre con l’ateneo patavino, questa volta specializzandosi sull'accompagnamento e il fine vita dei pazienti. Dal 2020 al 2023 aveva poi lavorato alla Casa dei Gelsi prima di iniziare una carriera da infermiere freelance.

Lascia la moglie Beatrice con la figlia Ginevra, la mamma, il papà, la sorella Sara e tantissimi tra amici e colleghi che si sono subito stretti intorno alla sua famiglia offrendo sostegno ed affetto in questo momento di dolore. Le esequie si terranno giovedì 2 maggio alle ore 16 nella Casa delle Cerimonie della Casa Funeraria Ivan Trevisin in Viale Felissent a Villorba per poi proseguire per la cremazione in forma privata.