SUSEGANA (TREVISO) - Camion elettrici, nella sede Electrolux di Susegana inaugurata la prima stazione di ricarica veloce per e-truck: utilizza energia elettrica 100% rinnovabile e rappresenta un passo avanti importante nella strategia del Gruppo verso una logistica sempre più sostenibile, consentendo un risparmio annuo di oltre 55 tonnellate di CO2. «Electrolux Group è riconosciuta come leader nella sostenibilità nel proprio settore grazie a piani d’azione concreti. Siamo stati una delle prime 100 aziende al mondo a fissare un obiettivo climatico basato su dati scientifici, che abbiamo raggiunto nel 2023 con tre anni di anticipo. Recentemente, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti impegnandoci a ridurre le emissioni dirette e indirette delle nostre attività industriali dell'85% e le emissioni derivanti dall’utilizzo dei nostri prodotti, materiali, trasporto di prodotti e viaggi di lavoro del 42% tra il 2021 e il 2030 - spiega Alessandro Danti, Operations Sustainability Director BA Europe & APAC -. La stazione di ricarica veloce per e-truck appena inaugurata a Susegana si inserisce perfettamente in questo quadro in quanto, quando parliamo di trasporti, l’elettrificazione dei veicoli è un driver importante per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità».

La stazione di ricarica elettrica per camion

La stazione di ricarica è dotata di due postazioni che hanno una potenza di ricarica che va da 240 a 300 kW, con la possibilità di prevedere un upgrade a 4 postazioni e a 320 kW, con picchi fino a 400 kW. È ideale per tutti gli e-truck di ultima generazione. La capacità della colonnina permette di ricaricare un e-truck da 40 tonnellate in soli 90 minuti. La stazione, realizzata in partnership con Scania, ad oggi viene utilizzata da un e-truck che, diverse volte al giorno, viaggia tra il sito e un fornitore di componenti, percorrendo quotidianamente centinaia di chilometri. L’installazione di stazioni di ricarica all’interno dei propri siti permette ad Electrolux Group di utilizzare elettricità 100% proveniente da fonti rinnovabili e di offrire ai trasportatori ricariche veloci e l’azzeramento dei tempi di ricerca delle colonnine. Il sito di Susegana è stato scelto come progetto pilota in quanto offre la possibilità di estendere l’utilizzo dei mezzi elettrici ad altri flussi, grazie ad alcune peculiarità come, ad esempio, la centralità rispetto a fornitori locali di componenti, la vicinanza agli hub del trasporto intermodale, il rifornimento del magazzino di distribuzione in Italia o le consegne direttamente ai clienti. «Grazie a questa nuova stazione, stimiamo di raggiugere un risparmio annuo iniziale di circa 55 tonnellate di CO2, che potrà aumentare con l’inserimento di nuovi e-truck», aggiunge Luisa Cinel, Safety & Sustainability manager Operations BA EA.