BREDA DI PIAVE (TREVISO) - Finto operatore di banca truffa un 53enne di Breda di Piave e si fa versare 4mila euro nel conto: denunciato un 36enne di Torre Annunziata, nel napoletano, che si è finto un operatore alla sicurezza della banca e ha chiamato il trevigiano dicendogli che dal suo profilo era stato fatto un bonifico sospetto e che avrebbe dovuto spostare 4mila euro in un conto corrente sicuro. Il truffatore ha indirizzato il 53enne in tutta l'operazione dicendogli di dover aprire l'app, dandogli i codici e altri dettagli fino a bonifico completato. Gli ha poi detto anche di andare a verificare nella sede della banca i dettagli di quel bonifico sospetto. Una volta arrivato nella sede del suo istituto di credito, l'uomo si è accorto che era finito nella rete del truffatore. Le indagini dei carabinieri hanno portato a scovare l'autore, un napoletano classe 1988 che è stato denunciato per truffa.