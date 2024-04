Scontro frontale tra due auto a Lauco, morto un ragazzo di 24 anni. In gravissime condizioni la donna

LAUCO - Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 7, lungo la strada regionale 355 della Val Degano, nel tratto compreso tra il bivio di Chiassis di Lauco e Muina di Ovaro.

Secondo le primissime informazioni si sarebbero scontrati due veicoli, in un impatto di tipo frontale. A perdere la vita il conducente di una delle due auto coinvolte, Thomas Del Linz, 24 anni di Ovaro. Gravissima invece l'altra conducente, una donna, che, dopo lunghe manovre da parte dei Vigili del fuoco per liberarla dal veicolo, è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto dalle 7.00 stanno operando i soccorsi con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La strada è rimasta bloccata per qualche ora per permettere le operazioni di soccorso e di effettuare i rilievi del caso. Il traffico è stato riaperto in entrambe le direzioni.