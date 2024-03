Incidente a Fiumicello, perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada: soccorsi due uomini

FIUMICELLO - Incidente nella tarda serata di ieri, domenica 17 marzo, in località Palazzatto a San Lorenzo di Fiumicello.

Due uomini sono stati soccorsi dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada in un campo. A bordo con loro una terza persona, illesa. Inviata la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un'ambulanza. Attivati anche i Vigili del fuoco di Cervignano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l'area. Per quanto di competenza i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Palmanova, che, eseguiti i rilievi, si occuperanno di ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente. I due uomini feriti sono stati trasportati negli ospedali di Palmanova e Monfalcone in codice giallo.