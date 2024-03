Malore alla guida, perde il controllo e finisce contro un palo. Morto 82enne a Ronchis

LATISANA - Tragico incidente questa mattina, sabato 16 marzo, in via della Chiesa a Ronchis.

A perdere la vita Claudio Buttò, un anziano di 82 anni, che alla guida della sua auto è finito contro un palo. Secondo le prime informazioni, a causare la perdita di controllo del mezzo sarebbe stato un malore improvviso del conducente, che non gli avrebbe lasciato il tempo di accostare la macchina e fermare la corsa del mezzo. Immediata è stata la richiesta di aiuto ai soccorritori. Lo sbandamento è avvenuto in pieno centro. Tempestivo l'arrivo degli operatori sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana. Per quanto di competenza anche le forze dell'ordine, che hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso. Sono risultati purtroppo vani i tentativi di rianimazione e non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Ulteriori indagini permetteranno di stabilire cosa è successo in via della Chiesa, tuttavia l'ipotesi più accreditata che ha condotto l'anziano alla morte non sembra essere quella dell'incidente, quanto di un malore che l'ha colto alla guida del mezzo. Si sono registrati alcuni rallentamenti alla viabilità, a causa delle operazioni di messa in sicurezza, che si sono protratte per diverse ore.

