Caduta sulla neve nella zona delle "piste piccole" di Sappada: soccorso un 50enne

SAPPADA (UDINE) - Caduta sulla pista da sci, soccorso un uomo di 50 anni oggi, mercoledì 3 gennaio, nella zona delle "piste piccole" a Sappada. L'uomo è caduto in seguito a un malore o a un incidente, la dinamica è ancora da chiarire. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso; l'equipaggio ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni di media gravità. Sul posto anche il soccorso piste.